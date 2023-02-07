Bursa'dan giden ekip 17 yaşındaki Dilara'yı 28 saat sonra enkazdan çıkardı | Video 07.02.2023 | 11:30 Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde çöken kent merkezindeki 8 katlı Sözler Apartmanı'nın enkazında, 28 saat sonra mucize bir kurtuluş yaşandı. Dilara Aktaş (17), Bursa'dan deprem bölgesine giden Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye gönderilen ekipler, arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa'dan, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a giden Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri de bir tam donanımlı arama kurtarma aracı, bir 4x4 arazi tipi kurtarma aracı, bir personel taşıyıcı otobüs, 3 pikap yük malzeme donanım aracı ve 38 kişilik arama kurtarma personeli ile arama-kurtarma çalışmaları yürütüyor.Kahramanmaraş'ta kent merkezinde çalışma yapan ekipler, çöken 8 katlı Sözler Apartmanı'nın enkazından ses geldiğini belirleyince enkazdaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, beton yığınlarının altındaki Dilara Aktaş'a ulaştı. İlk depremden 28 saat sonra enkaz altından Dilara, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.