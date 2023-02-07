Bursa'dan giden ekip 17 yaşındaki Dilara'yı 28 saat sonra enkazdan çıkardı | Video
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde çöken kent merkezindeki 8 katlı Sözler Apartmanı'nın enkazında, 28 saat sonra mucize bir kurtuluş yaşandı. Dilara Aktaş (17), Bursa'dan deprem bölgesine giden Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı.
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