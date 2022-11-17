Büşra Kabataş işkence edildikten sonra yakılarak öldürülmüştü! Sevgilisi video paylaştı, gözyaşları sel oldu! | Video

Kocaeli Gebze'de 7 Ekim'de meydana gelen vahşette 17 yaşındaki Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Kabataş, annesinin saplantılı aşkı tarafından işkence edilmiş, sonrasında da yakılarak öldürülmüştü. Bu dehşet olaydan sonra sosyal medyada dolaşan bir video ise izleyenleri adeta yıktı. Büşra'nın 17 yaşındaki sevgilisinin paylaştığı videoda birlikte geçirdikleri güzel günleri ve sonrasında mezarını ziyaret ettiği anları görenler, ''Böyle bir son beklemiyordum. Yıkıldım'' yorumunda bulundu.