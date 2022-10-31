Çaldıkları 500 bin lira değerindeki tespihleri satarken yakalandılar | Video

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Konya’da çaldıkları 500 bin TL değerindeki antika tespihleri satmak isteyen 2 kişi polise yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslardan tespihleri çalan ve satmaya çalışan A.K ve A.Y. emniyetteki ilk işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayda adı geçen M.F., K.Y., E.B. ve T.M.'ye 'suç eşyasını satın almak' suçundan adli ve idari işlem başlatılırken, tespih ve kolyeler sahibine teslim edildi. Tespih ve kolyelerine kavuşan vatandaş emniyet güçlerine teşekkür etti.