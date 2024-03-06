Çanakkale kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı | Video 06.03.2024 | 15:01 ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 10 gram skunk, 3 gram metamfetamin, Antik Çağ'dan kalma olduğu değerlendirilen 27 amfora ve 1900 yılından kaldığı değerlendirilen tabak ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'nin Yeniköy Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ve tarihi objeler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından dün, şüpheliler Ş.G. ve G.G.'nin evinde yapılan aramalarda 10 gram skunk, 3 gram metamfetamin, esrar öğütücü aparat, AK-47 piyade tüfeği kasaturası, Antik Çağ'dan kalma olduğu değerlendirilen 27 amfora ve 1900 yılından kaldığı değerlendirilen tabak ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.