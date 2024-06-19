Çanakkale'de 14 saattir kontrol altına alınamayan orman yangınına müdahale başladı | Video
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın 14 saattir kontrol altına alınamadı. Havanın aydınlanmasıyla beraber helikopterlerle yangını kontrol altına almak için havadan da müdahale başladı.
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