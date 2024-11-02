Çanakkale'de denize düşen kedi balık kepçesiyle böyle kurtarıldı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki feribot iskelesinde denize düşen kedi, iskele personeli tarafından balık kepçesiyle kurtarıldı.
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