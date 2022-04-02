Video Yaşam Caner Erkin'den oyuncu eşi Şükran Ovalı'ya romantik kutlama! | Video
Caner Erkin'den oyuncu eşi Şükran Ovalı'ya romantik kutlama! | Video

Caner Erkin'den oyuncu eşi Şükran Ovalı'ya romantik kutlama! | Video

02.04.2022 | 17:41

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Caner Erkin’den oyuncu eşi Şükran Ovalı’ya romantik kutlama! | Video 00:59
Caner Erkin'den oyuncu eşi Şükran Ovalı'ya romantik kutlama! | Video 02.04.2022 | 17:41
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Ünlü futbolcu Caner Erkin ile evli olan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Şükran Ovalı Yargı dizisiyle geri döndü. Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren Şükran Ovalı oyunculuğu ile övgüleri topladı. Sosyal medyada gündem olan Şükran Ovalı en çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Şükran Ovalı merak konusu olurken oyuncunun sosyal medya hesabı da didik didik edildi. Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında nikah masasına oturan Şükran Ovalı 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına almıştı. Mutlu bir evliliği olan Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 37 yaşına bastı. Futbolcu Caner Erkin eşi Şükran Ovalı'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı romantik video ile kutladı. Öte yandan Şükran Ovalı kızı Mihran Ela ile yaptığı paylaşım ile kalpleri ısıttı... İşte Şükran Ovalı'nın eşi Caner Erkin'in aşk dolu paylaşımı...

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