Çatalca'da fabrika yangını! İşte ilk görüntüler | Video
Çatalca'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
Canlı yayında cinsel hareketler yapan polis açığa alındı | Video 11.09.2024 | 14:20
08:36
İzmir'de çöken yolda kalan otomobil, denize sürüklendi | Video 11.09.2024 | 13:21
00:44
Çatalca'da fabrika yangını! İşte ilk görüntüler | Video 11.09.2024 | 13:19
10:33
10:23
00:37
İzmir'de bir araç, çöken yolun içine düştü | Video 11.09.2024 | 11:19
00:53
'Yardım edin' deyip yere yığıldı | Video 11.09.2024 | 11:17
01:25
01:07
05:56
02:27
Esenyurt'ta kaza sonrası tekme yumruklu kavga kamerada | Video 11.09.2024 | 09:57
01:55
00:22
00:44
00:41
04:13
Magandalar işinden evine giden adamı vurdu | Video 11.09.2024 | 08:42
04:24
Hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücüden “Terörist miyim?” tepkisi | Video 11.09.2024 | 08:43
01:05
Kendisini muayene eden doktoru "elektrikli çaydanlık" ile dövdü | Video 11.09.2024 | 08:43
00:28