Video Yaşam Çatalca'da fabrika yangını! İşte ilk görüntüler | Video
Çatalca'da fabrika yangını! İşte ilk görüntüler | Video

Çatalca'da fabrika yangını! İşte ilk görüntüler | Video

11.09.2024 | 13:19

Çatalca'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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