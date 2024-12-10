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Çete savaşları kızıştı | Video

Çete savaşları kızıştı | Video

10.12.2024 | 12:34

Gürcistan’da başlayan kanlı hesaplaşma önce Yunanistan’a, ardından İstanbul’a sıçradı. Olaylarda 7 kişi öldü

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İtalya'da tutuklu bulunan çete lideri Barış Boyun'un adamları olduğu iddia edilen 4 kişinin Gürcistan'da önceki gün infaz edilmesiyle başlayan çete savaşları şiddetini artırdı. Tiflis'te yaşanan kanlı pusunun hemen ardından bu olaylarla bağlantılı bir infaz haberi de Yunanistan'dan geldi. Mikras Asya ile Lefkoşa caddelerinin kesiştiği noktada meydana gelen olayda 3 saldırgan, 3 kişiye kurşun yağdırdı. 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Seri cinayetlerin şoku sürerken, bu kez İstanbul Sarıyer'de çete lideri Emrah Ayverdi'ye yakın olduğu iddia edilen İran asıllı inşaat mühendisi Aras Yılmaz motosikletli bir kişi tarafından infaz edildi.

Barış Boyun, grubuna mensup 6 kişinin geçtiğimiz yıl, Yunanistan'da bir otomobilde seyir halinde ilerlerken kurşun yağmuruna tutulmalarının ardından, geçen Cumartesi günü benzer bir katliam da Gürcistan'da yaşanmıştı.. Aralarında Barış Boyun ile birlikte İtalya'da tutuklu bulunan Fatih Çançin'in oğlu Çağatay Çançin'de yer aldığı 4 kişi, Tiflis'te uyudukları sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Çağatay Çançin, Barış Vedat Dinç, Furkan Ömer Tükenmez, Abdulkadir Sever olay yerinde hayatını kaybetmişti.

TAKİP EDİP KURŞUN YAĞDIRDILAR
Gürcistan'daki seri cinayetlerin şoku sürerken dün sabah bu olaylarla bağlantılı bir infaz haberi de Yunanistan'dan geldi. Kanlı saldırı, Mikras Asya ile Lefkoşa caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre 3 çete üyesi, bir süredir takip ettikleri 3 kişiyi bu sabah 10:00 sıralarında bir oyun salonunda pusuya düşürdü. Araçtan inerek oyun salonuna doğru ilerleyen saldırganlar, 3 kişiye ateş etmeye başladı.

2 KİŞİ ÖLDÜ BİRİ AĞIR YARALANDI
Saldırı da dışarıya kaçmaya çalışan 2 kişi, cadde ortasında hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralandı. Yunan polisi çevrede geniş çaplı araştırma başlatırken, olay yerine yakın bir bölgede saldırgana ait ceket ve silah ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu iddia edilen iki kişi ise gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA YENİ BİR CİNAYET
Bu saldırının hemen ardından akşam saatlerinde İstanbul Sarıyer'de bir saldırı daha gerçekleşti. İddiaya göre çete lideri Emrah Ayverdi'ye yakın olduğu iddia edilen İran asıllı inşaat mühendisi Aras Yılmaz motosikletli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kafasına silah dayadığı bir motosikletçinin arkasına binerek kaçan tetikçi Mert Akçay, kısa bir süre sonra saklandığı evde yakalandı. 28 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen Akçay, ilk ifadesinde, Barış Boyun grubuna mensup 4 kişinin öldürülmesinin intikamı için saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti.

BARIŞ BOYUN VE ÇETESİ
7 kişinin hayatını kaybettiği olayların arkasında Barış Boyun ile husumetli olan Emrah Ayverdi'nin hesaplaşması olduğu ileri sürüldü. Boyun ile husumetli olan Ayverdi'nin bulunduğu düğün salonuna geçen aylarda el bombası ile saldırı düzenlenmişti.

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