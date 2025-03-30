Video Yaşam Çifte kumru caretta carettalar balıkçıların kamerasında | Video
Çifte kumru caretta carettalar balıkçıların kamerasında | Video

Çifte kumru caretta carettalar balıkçıların kamerasında | Video

30.03.2025 | 14:15

Antalya'nın Serik ilçesi açıklarında nesli tükenmek üzere olan Caretta Carettalar balıkçıların deniz yolculuğuna eşlik etti. Yürekleri ısıtan o görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.

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Boğazkent mevki açıklarında nesli tükenmekte olan iki Caretta Caretta balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıdı. Çifte kumru carettaların mavi sulardaki keyifli anlarını gören balıkçılar daha fazla rahatsız etmemek için tekneleriyle uzaklaştı.
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