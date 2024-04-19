Çıldır Gölü'nde kutupları aratmayan görüntüler | Video 19.04.2024 | 10:18 Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, sıcak havanın etkisiyle erimeye başladı. Ortaya kutupları aratmayan görüntüler çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kış aylarında yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Sıcakların etkisiyle eriyerek parçalara bölünen buz kütleleri sahile vurdu. Ortaya kutuplarda görülen görüntüler çıktı. Özellikle Akçakale köyü mevkiindeki buzlarda yoğun erimeler gözlendi.

Vatandaşlardan Aykut Yıldız, '''Çıldır gölünü ziyarete geldi. Şu anda gölün kıyısındayız. Gölün yüzeyindeki buz kütlelerinin daha çözülmediğini düşünmüştük. Ama baktığımızda gölün bir kısmında buz kütleleri bir tarafında ise suyun olduğunu gördük. Şu anda burası resmen Antarktika'yı andırıyor. Gölün yarısı buz kütleleri ile kaplıyken yarısı da suyla kaplı ve buna çok şaşırdık'' dedi.