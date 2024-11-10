Cinnet getiren baba, oğlu ve damadını yaralayarak otomobilini yaktı | Video 10.11.2024 | 13:10 Batman'ın Kozluk ilçesinde cinnet getiren baba, silahla oğlunu ve damadını yaralayarak evin önünde bulunan otomobili ateşe verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dün akşam saatlerinde ilçenin Duygulu köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle evde ailesi ile tartışan E.T., oğlu M. E.T. ve damadına silahla ateş ederek yaraladı. Tartışmanın devamında evin önünde bulunan otomobilde ateşe veren baba, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.