Video Yaşam Deniz Akkaya'nın cezaevine giriş anı kamerada

Deniz Akkaya'nın cezaevine giriş anı kamerada

Deniz Akkaya'nın cezaevine giriş anı kamerada
25.08.2021 | 09:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Deniz Akkaya’nın cezaevine giriş anı kamerada 00:45
Deniz Akkaya'nın cezaevine giriş anı kamerada 25.08.2021 | 09:20
İstanbul Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 03:55
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 25.08.2021 | 08:40
Mersin’de sağlık çalışanlarına darp anı kamerada 02:37
Mersin'de sağlık çalışanlarına darp anı kamerada 25.08.2021 | 08:37
Adana’da sokak köpeğini kaynar suyla haşlayan güvenlik görevlisi kamerada 00:50
Adana'da sokak köpeğini kaynar suyla haşlayan güvenlik görevlisi kamerada 25.08.2021 | 08:37
SON DAKİKA: İstanbul İkitelli’de iş yerinin çökme anı sonrası yaşanan panik kamerada 00:23
SON DAKİKA: İstanbul İkitelli'de iş yerinin çökme anı sonrası yaşanan panik kamerada 24.08.2021 | 16:30
SON DAKİKA: Nevşehir’de hamile kadına şiddet dehşeti kamerada! Sokak ortasında tekme tokat dövdü 05:45
SON DAKİKA: Nevşehir'de hamile kadına şiddet dehşeti kamerada! Sokak ortasında tekme tokat dövdü 24.08.2021 | 15:57
3 yaşındaki kız çocuğuna alkol içirip görüntülerinin çekildiği olayda flaş gelişme! 06:47
3 yaşındaki kız çocuğuna alkol içirip görüntülerinin çekildiği olayda flaş gelişme! 24.08.2021 | 15:27
Niğde’de genç kızların kavgasını cep telefonuyla kayda alana kişiye tepki kamerada! 00:20
Niğde'de genç kızların kavgasını cep telefonuyla kayda alana kişiye tepki kamerada! 24.08.2021 | 15:40
SON DAKİKA: İstanbul İkitelli’de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:14
SON DAKİKA: İstanbul İkitelli'de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler... 24.08.2021 | 15:42
Kazdağları’ndaki orman yangınında ayının saldırdığı genç o anları anlattı 04:38
Kazdağları'ndaki orman yangınında ayının saldırdığı genç o anları anlattı 24.08.2021 | 15:04
SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy’de Youtuber Mert Armağan’ı döven şahıslar yakalandı 00:22
SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy'de Youtuber Mert Armağan'ı döven şahıslar yakalandı 24.08.2021 | 13:50
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile romantik dansı sosyal medyada olay oldu! 00:14
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile romantik dansı sosyal medyada olay oldu! 24.08.2021 | 13:38
SON DAKİKA: Gaziantep’te 13 yaşındaki kız çocuğuna kan donduran kemerli çirkin saldırı kamerada! 00:34
SON DAKİKA: Gaziantep'te 13 yaşındaki kız çocuğuna kan donduran kemerli çirkin saldırı kamerada! 24.08.2021 | 13:26
Antalya’da ’Kirayı alamayan ev sahibi evi yaktı’ iddiası 02:59
Antalya'da 'Kirayı alamayan ev sahibi evi yaktı' iddiası 24.08.2021 | 12:42
Bakan Akar, 28 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildiği operasyonu sevk ve idare etti 01:40
Bakan Akar, 28 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildiği operasyonu sevk ve idare etti 24.08.2021 | 12:20
Osmaniye’de hırsızlık şüphelisi ile vatandaş arasındaki ’Çaldın’ tartışması kamerada 04:25
Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi ile vatandaş arasındaki 'Çaldın' tartışması kamerada 24.08.2021 | 12:13
İstanbul Sancaktepe’de park halindeki otomobilin kundaklanma anı kamerada 03:33
İstanbul Sancaktepe’de park halindeki otomobilin kundaklanma anı kamerada 24.08.2021 | 11:51
İstanbul’da kasadan para çalan hırsızın işyeri sahibine yakalanma anı kamerada! 02:31
İstanbul'da kasadan para çalan hırsızın işyeri sahibine yakalanma anı kamerada! 24.08.2021 | 10:50
Eyüpsultan’da 50 yıllık parkı yıkan İBB ekipleri yeni bankları alıp yerlerine eski bankları bırakırken görüntülendi 00:26
Eyüpsultan'da 50 yıllık parkı yıkan İBB ekipleri yeni bankları alıp yerlerine eski bankları bırakırken görüntülendi 24.08.2021 | 11:14
Çarşaflı Saniye yakayı ele verdi! Yakalanmamak için çarşaf giyip kılık değiştirmiş 00:18
Çarşaflı Saniye yakayı ele verdi! Yakalanmamak için çarşaf giyip kılık değiştirmiş 24.08.2021 | 10:07

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile yaşadığı tartışma sonrası çıkarılan tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 günlük zorlama hapis kararı verilen eski manken Deniz Akkaya cezaevine konuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

3 günlük zorlama hapis kararı verilen Deniz Akkaya'a bu sabah Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Akkaya, buradan polis eşliğinde Çağlayan?da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İnfaz Savcılığı'nda dosya üzerinden işlemleri yapılan Akkaya 3 günlük zorlama hapsinin infazı için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.


"ÜÇ GÜN CEZAEVİNDE KALACAK"
Deniz Akkaya'nın avukatı Muhammet Fatih Taşçı, "6284 sayılı yasa kapsamında üç gün zorlama hapsine çaptırıldı. Bu karar temyiz ve istinaf incelemesinden geçmeksizin kesinleşti. Biz bu karara karşı, kanun yararına temyiz başvurusunda bulunacağız. Fakat yapacağımız bu başvuru kararın infazını durdurmayacağı için müvekkil bugün teslim oldu. Şu an zaten cezaevine girdi. Üç gün cezaevinde kalacak daha sonra Perşembe sabahta tahliye olacak" dedi.


NE OLMUŞTU?
Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci arasında tartışma yaşanmıştı. Ciğerci, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Akkaya'nın kendisi hakkında konuşmaması için tedbir kararı aldırmıştı. Akkaya'nın katıldığı programda Ciğerci hakkında konuşmasının ardından Selin Ciğerci, tedbir kararının ihlal edildiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme de Akkaya'nın tedbir kararını ihlal ettiğini tespit ederek 3 günlük zorlama hapsine karar vermişti. Deniz Akkaya bu karara itirazda bulunmuştu. Mahkeme de zorlama hapsi kaldıracak nitelikte yeterli delil sunmadığı gerekçesiyle Deniz Akkaya'nın itirazının reddine karar vermişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA