Video Yaşam Denizli'de dolandırıcıdan ilginç savunma: Filtreleri aldım | Video

Denizli'de dolandırıcıdan ilginç savunma: Filtreleri aldım | Video

Denizli'de dolandırıcıdan ilginç savunma: Filtreleri aldım | Video
05.05.2021 | 22:46

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Denizli’de son 1 ayda 5 yaşlı vatandaşın yaklaşık 350 bin lirasını dolandıran yurt dışı merkezli şebekenin 4 üyesi daha, JASAT’ın başarılı operasyonuyla yakalandı.

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