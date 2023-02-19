Video Yaşam Deprem anında dikkat çeken mavi ışıklar kamerada | Video
Deprem anında dikkat çeken mavi ışıklar kamerada | Video

Deprem anında dikkat çeken mavi ışıklar kamerada | Video

19.02.2023 | 16:45

Hatay'da bir iş makinesinin kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir kişinin panikle dışarı çıkması ve gök yüzünde peş peşe en az 9 kez yansımalar yapan mavi ışıkların yer alması dikkat çekti.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle bir çok ilde 40 binden fazla insan hayatını kaybetti, on binlerce kişi de yaralandı. Depremin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Hatay'da ise bir taraftan sahada çalışmalar yürütülüyor, bir taraftan ise vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor. Şuana kadar bir çok deprem anının kameralara yansıdı şehirden dikkat çeken bir görüntü daha geldi. İskenderun'da bir iş makinesinde bulunan araç kamerasına yansıyan görünler de depremle birlikte panikle dışarı çıkan bir kişinin ardından şehirdeki tüm elektriklerin kesilmesiyle gökyüzüne doğru yansıyan mavi ışıklar yer aldı. Peş peşe en az 9 kez görünen mavi ışık parlamaları dikkat çekti.

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