Depremde yerle bir olan Samandağ'ın son durumu böyle görüntülendi | Video 19.02.2023 | 12:42 Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası yerle bir olan Hatay'ın Samandağ ilçesinin son durumu havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem Hatay'da büyük bir yıkıcı etki oluşturdu. Yaklaşık nüfusu 120 bin kişi olan Samandağ ilçesinde ise yüzlerce bina yıkılırken binlerce binada hasar oluştu. Samandağ'ın depremden sonraki durumu havadan görüntülendi.