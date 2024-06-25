Video Yaşam Depremin korkunç sesi güvenlik kamerasında | Video
Depremin korkunç sesi güvenlik kamerasında | Video

Depremin korkunç sesi güvenlik kamerasında | Video

25.06.2024 | 12:22

Merkez üssü Manisa’nın Soma ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kısa sürmesine rağmen depremin korkunç sesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinden de hissedildi. Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, Soma'daki iki farklı apartmanın güvenlik kameraları sarsıntıyı ve sarsıntıyla birlikte ortaya çıkan sesi kaydetti. Görüntülerde saat 01.36'da sarsıntının büyük bir ses ile başladığı ve kısa sürdüğü görülüyor.
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