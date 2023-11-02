Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara kutusu Şule'ye ne oldu? Gözaltına mı alındı? | Video

Dilan Polat ile eşi Engin Polat önceki gece gözaltına alındı. Kara para aklamakla suçlanan ikilinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü açıklandı. Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen Şule hakkında da yeni bir iddia ortaya atıldı.