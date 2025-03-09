Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: 3 ölü, 3 yaralı | Video
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, sopalı ve taşlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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