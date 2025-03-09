Video Yaşam Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: 3 ölü, 3 yaralı | Video
Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: 3 ölü, 3 yaralı | Video

Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: 3 ölü, 3 yaralı | Video

09.03.2025 | 10:00

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, sopalı ve taşlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada, Erdal B. ve kardeşi Ercan B. ile Ömer Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Hüseyin Y, Efe Y. ve Muhammed Y. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince, mahallede güvenlik önlemi alındı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da iki aile arasında kavga: 3 ölü, 3 yaralı | Video 00:56
Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: 3 ölü, 3 yaralı | Video 09.03.2025 | 10:00
Esenyurt’ta eski sevgili dehşeti! Evinin kapısını kırdı, boğazını sıkıp darbetti | Video 03:53
Esenyurt'ta eski sevgili dehşeti! Evinin kapısını kırdı, boğazını sıkıp darbetti | Video 09.03.2025 | 09:37
Dünya Kadınlar Günü’nde, AVM’de kadın cinayeti kamerada | Video 00:45
Dünya Kadınlar Günü'nde, AVM'de kadın cinayeti kamerada | Video 09.03.2025 | 08:34
Akan trafikte iki sürücünün tartıştığı anlar kamerada | Video 01:48
Akan trafikte iki sürücünün tartıştığı anlar kamerada | Video 09.03.2025 | 08:34
Malatya’daki feci kazada 102 metre fren izi | Video 02:29
Malatya'daki feci kazada 102 metre fren izi | Video 09.03.2025 | 08:34
Bayrampaşa’da iş yeri müdürünün bıçakla yaralandığı saldırı kamerada | Video 02:03
Bayrampaşa'da iş yeri müdürünün bıçakla yaralandığı saldırı kamerada | Video 08.03.2025 | 17:01
Diyarbakır’da komşu aileler arasında kavga; 3 ölü, 5 yaralı | Video 00:47
Diyarbakır'da komşu aileler arasında kavga; 3 ölü, 5 yaralı | Video 08.03.2025 | 16:40
Direksiyonda kalp krizi geçirdi, 16 gün sonra öldü | Video 01:37
Direksiyonda kalp krizi geçirdi, 16 gün sonra öldü | Video 08.03.2025 | 16:17
Siirt’te beton mikseri devrildi: 1 ölü | Video 01:02
Siirt'te beton mikseri devrildi: 1 ölü | Video 08.03.2025 | 16:03
İzmir’de korsan taksi çağırıp gasbeden 3 şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 00:53
İzmir'de korsan taksi çağırıp gasbeden 3 şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 08.03.2025 | 14:59
Çatıdan düşmekten beline bağladığı ip sayesinde kurtuldu! O anlar kamerada | Video 04:36
Çatıdan düşmekten beline bağladığı ip sayesinde kurtuldu! O anlar kamerada | Video 08.03.2025 | 14:48
Kayseri’de bin 74 personel ile eş zamanlı operasyon | Video 00:54
Kayseri’de bin 74 personel ile eş zamanlı operasyon | Video 08.03.2025 | 14:05
Sokak köpeğinin üstünden geçip yoluna devam etti: O anlar kamerada | Video 02:27
Sokak köpeğinin üstünden geçip yoluna devam etti: O anlar kamerada | Video 08.03.2025 | 13:23
Gaziantep’te hırsızlık yapan 17 şahıs tutuklandı | Video 01:28
Gaziantep’te hırsızlık yapan 17 şahıs tutuklandı | Video 08.03.2025 | 12:29
Antalya’da korkunç olay! Zıpkınla balık avlarken boğuldu, son anları kameraya yansıdı | Video 05:49
Antalya'da korkunç olay! Zıpkınla balık avlarken boğuldu, son anları kameraya yansıdı | Video 08.03.2025 | 12:04
20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu... Şüpheliyi gönül ilişkisi ele verdi! | Video 00:41
20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu... Şüpheliyi gönül ilişkisi ele verdi! | Video 08.03.2025 | 12:02
Adana’da ’Saygılılar’ silahlı suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama | Video 02:04
Adana'da 'Saygılılar' silahlı suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama | Video 08.03.2025 | 11:33
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaraladı | Video 00:48
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaraladı | Video 08.03.2025 | 11:20
Kaçakçılık ve hırsızlık suçundan hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video 00:29
Kaçakçılık ve hırsızlık suçundan hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video 08.03.2025 | 11:05
Bahçelievler’de otomobilin gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 02:24
Bahçelievler'de otomobilin gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 08.03.2025 | 11:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY