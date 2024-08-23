Diyarbakır'da park halindeki aracın aynasını tekmeleyerek kıran şahıs kamerada! 23.08.2024 | 17:00 Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yolda geçen biri, park halindeki otomobilin dikiz aynasını tekme savurarak kırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çarşamba günü Urfa Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, yol kenarında park halinde olan otomobilin dikiz aynasını tekme savurarak kırdı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şahsın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.