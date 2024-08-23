Diyarbakır'da park halindeki aracın aynasını tekmeleyerek kıran şahıs kamerada!
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yolda geçen biri, park halindeki otomobilin dikiz aynasını tekme savurarak kırdı.
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