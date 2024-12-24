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Dönerciden hayat kurtaran Heimlich manevrası kamerada | Video

Dönerciden hayat kurtaran Heimlich manevrası kamerada | Video

24.12.2024 | 10:49

Muğla’nın Bodrum ilçesinde restoranda yemek yerken boğazına yemek parçası kaçan bir vatandaşı restoran sahibi Heimlich Manevrası ile kurtarırken, o anlar iş yerinin kamerasına yansıdı.

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Bodrum'un Cevat Şakir Caddesi üzerindeki Balıkçılar Çarşısı girişinde yer alan Kayıkçı Döner'de yaşanan olayda restoranda yemek yerken boğazına yemek parçası kaçan müşteri, restoran sahibinin oğlu Süleyman Bakar'ın müdahalesiyle hayata döndü. Olay sırasında çevredekilerin de yardımıyla yere düşen müşteriye hızla müdahale eden Süleyman Bakar, büyük bir soğukkanlılıkla Heimlich Manevrası uyguladı. Doğru ve zamanında yapılan müdahale sayesinde yaşlı adam hayata tutundu.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın boğazına kaçan yemek parçasının ardından yere eğildiği ve uygulanan Heimlich manevrası yer aldı.

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