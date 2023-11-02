Drift atarken mağazaya daldı | Video
Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan genç direksiyon hakimiyetini kaybedince mağazanın vitrinine daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin kavşakta drift attıktan sonra kontrolden çıkıp mağazaya daldığı anlar ve kazayı görüp yardıma giden bir vatandaş ise karanlıkta iş yeri önündeki sandalyelere takılıp düşerken kayda girdi.
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