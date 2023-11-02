Video Yaşam Drift atarken mağazaya daldı | Video
Drift atarken mağazaya daldı | Video

Drift atarken mağazaya daldı | Video

02.11.2023 | 12:30

Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan genç direksiyon hakimiyetini kaybedince mağazanın vitrinine daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin kavşakta drift attıktan sonra kontrolden çıkıp mağazaya daldığı anlar ve kazayı görüp yardıma giden bir vatandaş ise karanlıkta iş yeri önündeki sandalyelere takılıp düşerken kayda girdi.

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Olay, Cikcilli Mahallesi'nde bulanan döner kavşakta meydana geldi. Kavşakta otomobiliyle drift yapan genç direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan bir mağazanın vitrinine çarparak duran otomobilin sürücüsünü mağazanın bekçisi araçtan çıkardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan İlker O., yapılan alkol kontrolünde 200 promil alkollü olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Sürücü İlker O.'ya drift yapmak, kazaya neden olmak, alkollü araç kullanmak ve ehliyetinin yanında bulunmamasından dolayı 37 bin Türk Lirası ceza kesildi. Mağazada ise 50 bin liralık hasar meydana geldi.
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