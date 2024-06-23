Düğün konvoyundaki tır sürücülerine para cezası | Video 23.06.2024 | 14:03 Karabük'te düğün konvoyuna katılan 5 tır sürücüsüne korna çalarak çevreye rahatsızlık verdikleri ve yolu trafiğe kapattıkları gerekçesiyle 10 bin 350 lira para cezası kesildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Beşbinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Şahintepesi mevkiinden düğün konvoyuna katılan tır sürücüleri korna çalarak mahallede ilerledi. Seslerden rahatsız olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri tarafından durdurulan bahse konu konvoydaki tır sürücülerine çevreye rahatsızlık verdikleri ve yolu trafiğe kapattıkları gerekçesiyle 10 bin 350 lira para cezası kesildi.