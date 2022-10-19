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Düğünde"halay" kavgası: 1 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2022 | 11:13
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Ekim 2022 Çarşamba atv izle! | Video 19.10.2022 | 11:02
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Yol kapatan magandalara gözaltı | Video 19.10.2022 | 10:50
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İşçi servisi bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 19.10.2022 | 10:16
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İstanbul'da terör operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 19.10.2022 | 10:16
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Bayrampaşa'da hırsızlık şüphesiyle darbedildi | Video 19.10.2022 | 09:50
01:55
Emekleyerek cep telefonunu çaldı | Video 19.10.2022 | 09:50
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İstanbul'da PKK operasyonu! 14 şüpheli yakalandı | Video 19.10.2022 | 09:50
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Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine darbe | Video 19.10.2022 | 09:40
01:09
Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 19.10.2022 | 08:58
02:20
Ümraniye'de TEM'de kamyonet, ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:58
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02:06
İzmir'de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı | Video 19.10.2022 | 08:56
00:51
Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti | Video 19.10.2022 | 09:07
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Uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı | Video 19.10.2022 | 08:58
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Arnavutköy’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı | Video 19.10.2022 | 08:52
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir düğünde "halay çekme" meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
H.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.