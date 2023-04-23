Dünya'nın ikinci büyük krater gölü zirvesinde 5 metrelik karla mücadele | Video
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 948 rakımlı Nemrut Krater Gölü’nün yer yer 5 metreyi bulan karla kapalı yolu ulaşıma açıldı.
Yolun açılmasıyla birlikte Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde `Mükemmeliyet Ödülü` alan Nemrut Krater Gölü, yaz ve kış görüntüsüyle seyrine tatminsiz manzaralar sundu. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Dağı ve krater göllerinin zirveden doğal manzarası ise görenleri adeta kendine hayran bıraktı.
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