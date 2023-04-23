Dünya'nın ikinci büyük krater gölü zirvesinde 5 metrelik karla mücadele | Video 23.04.2023 | 12:06 Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 948 rakımlı Nemrut Krater Gölü’nün yer yer 5 metreyi bulan karla kapalı yolu ulaşıma açıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası ve Krater Gölü'nün kardan dolayı kapalı olan yolu için çalışma başlatıldı. 6 aydır kardan dolayı kapalı olan Nemrut Kalderası'nın yolu, Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Özel İdare ve karayolları ekiplerinin hummalı çalışması ile ulaşıma açıldı. Nisan ayında adeta kar tünelleri arasında karla mücadele çalışması yapan ekipler, yer yer 5 metreyi bulan kar yığınlarıyla mücadele etti. Saatlerce süren çalışmayı tamamlayan ekipler yaklaşık 6 aydır kardan dolayı kapalı olan yolu tekrar ulaşıma açtı.Yolun açılmasıyla birlikte Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde `Mükemmeliyet Ödülü` alan Nemrut Krater Gölü, yaz ve kış görüntüsüyle seyrine tatminsiz manzaralar sundu. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Dağı ve krater göllerinin zirveden doğal manzarası ise görenleri adeta kendine hayran bıraktı.