Düzce'de patpat takla attı: 1 ölü | Video
Düzce'de patpatın takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
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