Düzce'de patpat takla attı: 1 ölü | Video 18.02.2025 | 08:38 Düzce'de patpatın takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Cumayeri Dokuzdeğirmen köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Cumayeri'nden Dokuzdeğirmen istikametine seyir halinde olan Furkan Keleş idaresindeki tarım aracı olarak kullanılan patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrollerde sürücü Furkan Keleş (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incele ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.