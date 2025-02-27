E-5’te makas atan trafik magandası kamerada | Video 27.02.2025 | 09:18 E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan magandanın o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz günlerde E-5 Karayolu Sefaköy Ankara istikametinde meydana geldi. 34 KGG 024 plakalı araç sürücüsü makas atarak kazaya davetiye çıkardı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde araçların arasından makas atarak ilerleyen maganda yürekleri ağza getirdi. Hem de kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandasının o anları aynı yol üzerinde seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.