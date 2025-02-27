E-5’te makas atan trafik magandası kamerada | Video
E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan magandanın o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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