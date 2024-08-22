Edirne'de yürekleri ağza getiren yangın | Video
Edirne'de gökyüzünü dumanların kapladığı yangın, otogara ve akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.
Alevler akaryakıt istasyonuna ve otogara sıçramadan söndürüldü.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı
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