Edirne'de yürekleri ağza getiren yangın | Video 22.08.2024 | 16:30 Edirne'de gökyüzünü dumanların kapladığı yangın, otogara ve akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edirne otogarının arkasında bulunan otluk alanda çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ağaçlık ve lastik deposuna sıçrayan yangın, yürekleri ağza getirdi. İtfaiye, orman işletme ve il özel idare ekipleri yangına müdahale etti.Alevler akaryakıt istasyonuna ve otogara sıçramadan söndürüldü.Polis yangınla ilgili inceleme başlattı