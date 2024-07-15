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Erzincan'da off-road yarışmasında pilotlar çamura saplandı | Video

Erzincan'da off-road yarışmasında pilotlar çamura saplandı | Video

15.07.2024 | 08:43

Erzincan'da düzenlenen off-road yarışları nefesleri kesti. Off-road yarışmasında pilotlar çamura saplandı.

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Erzincan'da 22 ilden 30 kulüp ve 70 aracın katılımıyla düzenlenen off-road yarışları, pilotların zorlu mücadelesine sahne oldu. Çamur, rampa ve çukurlarla zorlaştırılan parkuru geçemeyen araçlar, çekiciler tarafından kurtarıldı. Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Erzincan Off Road Kulübü tarafından bu yıl 18'inci Off-Road yarışları gerçekleştirildi. Geçit Mahallesi TOKİ Konutları üzerinde bulunan Tepeler mevkisinde oluşturulan parkurda 22 ilden 30 kulübün pilotları mücadele etti. Yarış öncesi Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Off -Road Kulübü Başkanı Fuat Çağlı ile araca binerek pistte deneme sürüşü yaptı.

Yarışmacılar; çamur, rampa ve çukurlarla zorlaştırılan parkurda mücadele etti. Yarışmacılardan bazılarının parkurlarda zorlandıkları görüldü. Bazı etaplarda çamura saplanan araçlar, kepçe ve kurtarma araçları ile çıkarıldı. Yarışa vatandaşlar ilgi gösterdi.

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