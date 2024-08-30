Video Yaşam Esenyurt’ta 1’i polis 2 kişiyi yaralayarak dehşet saçan bıçaklı saldırgan tutuklandı | Video
Esenyurt’ta 1’i polis 2 kişiyi yaralayarak dehşet saçan bıçaklı saldırgan tutuklandı | Video

Esenyurt’ta 1’i polis 2 kişiyi yaralayarak dehşet saçan bıçaklı saldırgan tutuklandı | Video

30.08.2024 | 12:55

İstanbul Esenyurt’ta polisin asayiş uygulamaları sırasında durdurulmasının ardından önce bir vatandaşı ardından ise olaya müdahale eden polis memurunu bıçakla yaralayan Mahir A., emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19:30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde meydana gelmiş, asayiş uygulamaları esnasında durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu 45 yaşındaki Mahir A. isimli şahıs, polis tarafından durdurulmuştu. Şüphe üzerine durdurulan şahıs, sivil bir vatandaşa bıçakla saldırarak yaralamıştı. O sırada olaya müdahale etmek isteyen polis memuru B.B.'yi de bıçaklayan şüpheli arasında yaşanan kovalamacada Mahir A., olay yerinden koşarak kaçmıştı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yaşanan olay sonrası polis memuru ve yabancı uyruklu şüpheli arasında kovalamaca yaşanmıştı. Kovalamacanın ardından şüpheli Mahir. A.(45) isimli şahıs, kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin ardından yakalanmıştı. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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