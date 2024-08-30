Esenyurt’ta 1’i polis 2 kişiyi yaralayarak dehşet saçan bıçaklı saldırgan tutuklandı | Video
İstanbul Esenyurt’ta polisin asayiş uygulamaları sırasında durdurulmasının ardından önce bir vatandaşı ardından ise olaya müdahale eden polis memurunu bıçakla yaralayan Mahir A., emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yaşanan olay sonrası polis memuru ve yabancı uyruklu şüpheli arasında kovalamaca yaşanmıştı. Kovalamacanın ardından şüpheli Mahir. A.(45) isimli şahıs, kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin ardından yakalanmıştı. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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