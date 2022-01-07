Esenyurt'ta ağabey kardeşin silahlı kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:12
00:59
03:44
Aşırı soğuklar 50 metrelik şelaleyi dondurdu | Video 07.01.2022 | 10:42
02:27
Tutuklanmamak için hamile kalmış | Video 07.01.2022 | 10:41
02:51
Mahkemeden emsal karar! Plakaya yazılan cezaya iptal | Video 07.01.2022 | 10:44
00:26
Kaldırımı temizlerken köpeğin saldırısına uğradı | Video 07.01.2022 | 10:41
03:46
02:03
00:55
Elektrik süpürgesi içinde yarım kilo uyuşturucu yakalandı | Video 07.01.2022 | 10:27
02:48
Motosiklet ile geldiler, başka motosikleti çalıp gittiler | Video 07.01.2022 | 10:06
02:27
Kaçakçılık operasyonunda evden cephanelik çıktı 07.01.2022 | 10:08
11:54
03:23
Kız Kulesi'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 07.01.2022 | 09:07
05:49
Müge Anlı'da esrarengiz olay! 84 yaşında kaybolan Faik Koçsoy yaşıyor mu? 07.01.2022 | 09:00
01:41
Dondurucu soğukta soyundu, kardan adamla güreş tuttu | Video 07.01.2022 | 09:16
03:52
Çorum'da otomobile yerleştirilen bomba fünye ile patlatıldı 07.01.2022 | 09:02
02:42
İstanbul Güngören'de serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak 07.01.2022 | 09:02
02:37
TEM’de arıza yapan cip zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı | Video 07.01.2022 | 08:51
09:18
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi | Video 07.01.2022 | 08:44
ESENYURT'ta, kardeş oldukları iddia edilen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 23 Aralık saat 17.00 sıralarında Esenyurt Meydanı 19 Mayıs Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. kavga sırasında başından yaralanan kardeşlerden biri aracından aldığı pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Çevredekiler panik içinde kaçarken, silah sesini duyan polis ekipleri olay yerine geldi. Pompalı tüfekli şüpheliyi sakinleştiren ekipler, saldırganı polis aracına bindirdi. Gelen ambulansa alınan yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kardeş daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ağabey-kardeşin kavgasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde bir kişinin elindeki pompalı tüfeği yere atması, kavga eden kişilerin polislerce yakalanması ve bir kızın ağlayarak polislerle konuşması yer alıyor.