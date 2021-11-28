Video Yaşam Esenyurt'ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu | Video
Esenyurt'ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu | Video

Esenyurt'ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu | Video

28.11.2021 | 10:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı | Video 01:58
Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı | Video 28.11.2021 | 11:32
Artvin’de park halindeki otomobil, alev alev yandı | Video 01:07
Artvin'de park halindeki otomobil, alev alev yandı | Video 28.11.2021 | 11:00
Şile’de seraya çevrilen evde 94 kök Hint keneviri ele geçirildi | Video 00:39
Şile’de seraya çevrilen evde 94 kök Hint keneviri ele geçirildi | Video 28.11.2021 | 11:22
Erzincan’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı | Video 04:28
Erzincan’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı | Video 28.11.2021 | 11:13
Eşi yolda kalmasın diye akülü arabayı güneş enerjili araca dönüştürdü | Video 02:28
Eşi yolda kalmasın diye akülü arabayı güneş enerjili araca dönüştürdü | Video 28.11.2021 | 11:12
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada | Video 05:55
Taksim'de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada | Video 28.11.2021 | 10:57
Esenyurt’ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu | Video 03:11
Esenyurt'ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu | Video 28.11.2021 | 10:57
Kafede oturan kadının çantasını böyle çaldılar | Video 00:17
Kafede oturan kadının çantasını böyle çaldılar | Video 28.11.2021 | 10:39
Esenyurt’ta kurnaz hırsızın oyunu! Hem şapkayı hem parayı aldı | Video 04:00
Esenyurt'ta kurnaz hırsızın oyunu! Hem şapkayı hem parayı aldı | Video 28.11.2021 | 10:17
Fren yerine gaza bastı; kaldırımdaki kişi ölümden döndü | Video 02:34
Fren yerine gaza bastı; kaldırımdaki kişi ölümden döndü | Video 28.11.2021 | 10:19
Bakırköy’de şüphelilerin hırsızlık anları saniye saniye görüntülendi | Video 02:00
Bakırköy'de şüphelilerin hırsızlık anları saniye saniye görüntülendi | Video 28.11.2021 | 10:20
Göç edemeyen leylekler ’düşkün leylekler evi’nde misafir ediliyor | Video 04:35
Göç edemeyen leylekler 'düşkün leylekler evi'nde misafir ediliyor | Video 28.11.2021 | 10:21
Erzincan’da otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var | Video 00:32
Erzincan'da otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var | Video 28.11.2021 | 10:31
Samuray kılıcı, pala, satır, dikenli beyzbol sopası! Hepsi uyuşturucu baskınında bulundu | Video 00:39
Samuray kılıcı, pala, satır, dikenli beyzbol sopası! Hepsi uyuşturucu baskınında bulundu | Video 28.11.2021 | 09:43
Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı | Video 02:35
Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı | Video 28.11.2021 | 08:50
İzmir’de kaza sonrası hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Video 01:01
İzmir’de kaza sonrası hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Video 28.11.2021 | 08:34
Bayrampaşa’da pet shopta yangın! Çok sayıda hayvan telef oldu | Video 02:44
Bayrampaşa’da pet shopta yangın! Çok sayıda hayvan telef oldu | Video 28.11.2021 | 08:34
Konya’da polisten “şok” uygulama | Video 02:28
Konya'da polisten “şok” uygulama | Video 28.11.2021 | 08:34
Şehir Hatları vapurunda Harfane müziği coşkusu 00:12
Şehir Hatları vapurunda Harfane müziği coşkusu 27.11.2021 | 17:21
SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu Çiçek Pasajı’nda dehşet saçan şüpheli gözaltına alındı 00:16
SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu Çiçek Pasajı'nda dehşet saçan şüpheli gözaltına alındı 27.11.2021 | 13:52

Esenyurt'ta bir mahalleye dadanan hırsızlar, çok sayıda aracın dört lastiğini jantları ile birlikte çaldı. Yaşananlar İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerini oynadığı Çiçek Abbas filmindeki hırsızlık sahnesini akıllara getirirken, araçların o halleri vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayan hırsızlık görenleri şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz cumartesi günü Örnek Mahallesi'nde yaşanan olayda mahalleye dadanan bir grup hırsız, sabah saatlerinde gözüne kestirdiği araçların dört lastiğini jantları ile birlikte çaldı.

Araçların altına da taş koyarak sabitleyen hırsızlar ise geride hiçbir iz bırakmadan kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde durumun farkına varan araç sahipleri neye uğradığını şaşırırken, durumu yetkililere haber verdi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan hırsızlık ise Yeşilçam'ın önde gelen yapımlarından İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerini oynadığı Çiçek Abbas filmindeki hırsızlık sahnesini akıllara getirdi. Yaşanan o hırsızlık anlarından geriye ise sahiplerinin taş üzerine oturtulmuş araçlarını çektiği videolar kaldı.

"EMEK BU KADAR UCUZ MU?"
Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan araç sahibi Gökhan Dinç, "Dün akşam aracımı park ettim ve evime gittim. Sabah geldiğimde ise aracımı taş üstüne oturtulmuş ve sıfır lastikleri ile birlikte jantları çalınmış halde buldum. Yazık günah yani ne diyebilirim. Çalışıyoruz, çabalıyoruz emeğimizle bu araçları alıyoruz. Düşünsenize gecenin bir saati işten geliyorsunuz ve aracınızı park ediyorsunuz, sabah kalktığınızda ise bu manzara ile güne başlıyorsunuz. Yani bu kadar ucuz mu emek ne diyebilirim ki. Aracım sıfır araçtı. Lastikleri yeniydi ve 4-5 bin TL gibi bir tutarı vardı. Jantlar ise değeri 2-3 bin TL arasında değişiyor. Yani en azından 15 bin TL gibi bir zararım var. Maddi zararı da geçtim can sıkıntısı yetiyor insana. Benim annem engelli, bu araç onun rahatı için vardı. Buradan hırsızlara sesleniyorum. Siz bu aracı bu hale getirerek engelli bir kadının kolunu kanadını kırdınız" dedi.

Olay hakkında konuşan bir başka araç sahibi İbrahim Eraslan, "Dün arabamızı buraya park ettik ve geldiğimizde arabamız bu haldeydi. Ne diyeyim ki, diyecek bir şey yok yani. Polis ekipleri geldi ve parmak izi aldı. Olayla ilgili inceleme başlattı. Bu yaşanan hırsızlık ise burada tek değil, bu bölgede buna benzer 4-5 farklı hırsızlık daha olmuş. Olan oldu artık. İnşallah kısa sürede bulunurlar" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA