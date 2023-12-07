Eşini jet kazasında kaybetmişti! Ünlü iş adamı Sinan Urfalı, Ferrari ile ölümden döndü 07.12.2023 | 15:37 Kemerburgaz-Göktürk yolunda ultra lüks otomobil Ferrari ile seyreden ünlü iş adamı Sinan Urfalı, kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Yaklaşık 10 milyon lira değerindeki araç kullanılamaz hale gelirken, Urfalı ise yara almadan kurtuldu. Urfalı’yı arkadaşı aracıyla olay yerinden alıp götürürken, yaşananlar ise İHA kameralarına yansıdı. Urfalı’nın hamile eşi İran’daki özel jet kazasında hayatını kaybetmişti VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Göktürk yönüne doğru 34 S 9909 plakalı yaklaşık 10 milyon lira değerinde olan ultra lüks otomobil Ferrari ile seyreden ünlü iş adamı Sinan Urfalı (36), yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak nerelerde sürüklendikten sonra yol ortasında durdu. Kaza sonucu şoka giren Urfalı yara almadan kurtulurken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

10 MİLYONLUK ARAÇLA KAZA YAPTI, YARA ALMADI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Urfalı'nın ayakta kontrollerini yaptı. Sağlık ekipleri Urfalı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirledikten sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından Ferrari trafik çekicisi yardımıyla olay yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle ise otoyolda bir süre trafik yoğunluğu meydana geldi.

GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMEDİ, ALKOL MUAYENESİ ARAÇTA YAPILDI

Öte yandan kaza sonrası lüks bir araca binen Sinan Urfalı, güneşliği indirerek görüntü vermek istemedi. Alkol muayenesi araç içerisinden oturduğu esnada yapılan Urfalı ardından olay yerine gelen bir arkadaşının aracına bindi. Urfalı daha sonra hızlı bir şekilde olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise İHA kameralarına yansıdı.

EŞİ JET KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Diğer yandan Sinan Urfalı'nın eşi Burcu Gündoğar Urfalı, 2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisi dönüşü İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta diğer 6 arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetmişti.