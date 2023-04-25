Eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği esnafı, çocuğunun gözü önünde böyle öldürdü | Video 25.04.2023 | 16:18 Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde iş yerinin önünde saldırıya uğrayan esnaf, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evi terk eden eşinin birlikte yaşadığı esnafı çocuğunun gözü önünde vuran saldırganın, ateş etme ve kaçış anları kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 10.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesinde faaliyet gösteren bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 20 AAZ 544 plakalı araçla iş yerine gelen Halil İbrahim O. isimli şüpheli, araçtan inerek iş yerinin önünde küçük kızıyla birlikte oturmakta olan iş yeri sahibi Doğan Göktaş'a (43) 7 el ateş etti. Tanınmamak için başına şapka takan saldırgan, daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Başına 1 ve göğsüne ise 3 adet kurşun isabet eden Doğan Göktaş, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan Göktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı hayatını kaybetti. Doğan Göktaş'ı çocuğunun gözü önünde defalarca ateş ederek öldüren saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Aracın gidiş yönleri tespit edilen saldırgan Halil İbrahim O., Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi 2712 Sokakta aracıyla birlikte yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen saldırgan, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Halil İbrahim O., cinayeti niçin işlediği yönündeki soruları ise cevapsız bıraktı.Doğan Göktaş'ı vurma ve ardından kaçış anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırganın eşinin bir süre önce evi terk ederek saldırıda hayatını kaybeden Doğan Göktaş ilk birlikte yaşamaya başladığı, Halil İbrahim O.'nun da cinayeti bu yüzden işlediğini iddia edildi.Hayatını kaybeden Doğan Göktaş'tan geriye ise birkaç gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı kızının 27 Nisan'da yapılacak düğün törenine ait davetiye kaldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.