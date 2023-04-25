Eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği esnafı, çocuğunun gözü önünde böyle öldürdü | Video
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde iş yerinin önünde saldırıya uğrayan esnaf, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evi terk eden eşinin birlikte yaşadığı esnafı çocuğunun gözü önünde vuran saldırganın, ateş etme ve kaçış anları kameralara yansıdı.
VURMA VE KAÇIŞ ANI KAMERADA
Doğan Göktaş'ı vurma ve ardından kaçış anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırganın eşinin bir süre önce evi terk ederek saldırıda hayatını kaybeden Doğan Göktaş ilk birlikte yaşamaya başladığı, Halil İbrahim O.'nun da cinayeti bu yüzden işlediğini iddia edildi.
Hayatını kaybeden Doğan Göktaş'tan geriye ise birkaç gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı kızının 27 Nisan'da yapılacak düğün törenine ait davetiye kaldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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