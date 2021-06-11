Esra Erol’un canlı yayınında yumruklu kavga! Bayram’ın şok sözleri kavgayı ateşledi! | Video

ATV’nin ve Türkiye’nin en fazla izlenen ve ilgi gören programı Esra Erol’da bugün inanılmaz bir olay yaşandı. Bayram Bey, eşi Ayşe ile birlikteyken sevgilisi Fatma ile de ilişkisine devam etti. Boşanmaya karar veren Bayram ve Ayşe, canlı yayında Bayram’ın sevgilisi Fatma ile Esra Erol’un karşısında yüzleşti. Yüzleşme sırasında tansiyon yükseldi. İşte gündeme damga vuran o yumruklu kavganın detayları...