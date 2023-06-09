Fatih’te çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi | Video
Fatih’te çıkan silahlı kavgada yaşamlarını yitiren Beşir A. ve Harun K.'nın cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda işlemlerin tamamlanmasının ardından aileye teslim edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan 6 kişiyi hastaneye kaldırdı. Açılan ateş sonucu esnaf Beşir A. ve yeğeni Harun K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na götürülen Beşir A. ve Harun K.'nın cenazesi, bugün öğle saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
01:18
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi | Video 09.06.2023 | 16:09
06:28
01:14
Bayramiç’te virajı alamayarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 09.06.2023 | 13:57
00:46
03:17
Sancaktepe’de diş tedavisinde narkoz krizi: Yoğun bakıma alındı | Video 09.06.2023 | 13:16
05:12
03:13
Yağmurdan sonra açan çiçekler görsel şölen oluşturdu | Video 09.06.2023 | 13:05
00:28
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 09.06.2023 | 13:05
00:53
Annesine şiddet uygulayan babasını tabancayla vurdu | Video 09.06.2023 | 11:21
03:38
Kartal'da tepki çeken görüntü! Otomobilin ezdiği köpek öldü | Video 09.06.2023 | 11:28
02:32
Minik çocuk ve köpeği ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 09.06.2023 | 11:04
00:55
00:46
07:43
02:14
01:01
Manavgat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı | Video 09.06.2023 | 11:16
01:58
00:26
Ümraniye'de bayıltan trafik kavgası kamerada | Video 09.06.2023 | 10:14
03:52
Aybüke Öğretmen'siz 6 yıl geride kaldı | Video 09.06.2023 | 10:27