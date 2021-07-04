Fethiye'de batan teknenin son görüntüleri ortaya çıktı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kıyıya 15 metre kala batan teknede boğulma tehlikesi geçiren ve Fethiye'deki özel hastaneye kaldırıldıktan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Batan teknenin son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kıyıya 15 metre kala batan teknede boğulma tehlikesi geçiren ve Fethiye'deki özel hastaneye kaldırıldıktan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Batan teknenin son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.