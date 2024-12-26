Video Yaşam Fethiye'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığına 2 tutuklama | Video
Fethiye'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığına 2 tutuklama | Video

Fethiye'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığına 2 tutuklama | Video

26.12.2024 | 09:13

Muğla'nın Fethiye ilçesinde silah ticareti yapan E.A.Y. ve uyuşturucu ticareti yapan R.A. isimli 2 şüpheliye operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan üç ayrı arama kaydı bulunan E.A.Y. ile uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı şüphesi ile R.A'yı takibe aldı. Ortak hareket ettiği tespit edilen 2 şüphelinin Pazaryeri ve Kayaköy Mahalleleri'ndeki adreslerine 24 Aralık günü operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 5 kilogram skunk, 2 kilogram kokain, 95 adet sentetik hap, 2 gram ekstazi, 3 gram taş kokain ve 5 gram macun esrar, 1 adet hassas terazi, 150 adet kilitli poşet ve çeşitli uyuşturucu ekipmanları, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kısa namlulu pompalı tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli çaplarda toplam 193 fişek, uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan gübre ve iklimlendirme cihazları, 18 bin 400 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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