Video Yaşam Fırat Delikanlı'nın darp ettiği engelli şahıstan açıklama "Çıplak fotoğraflarımı..."

Fırat Delikanlı'nın darp ettiği engelli şahıstan açıklama "Çıplak fotoğraflarımı..."

Fırat Delikanlı'nın darp ettiği engelli şahıstan açıklama
26.03.2021 | 08:50

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 'Delikanlı' lakaplı Fırat K., tarafından şiddet uygulanırken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan işitme engelli, Engin E. (33) yaşadığı dehşet dolu anları işaret diliyle, annesi Şengül E.'nin (68) tercümesiyle anlattı.

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Bugün doğum günü olan Engin E., engelli kartı satmak için gittiği İzmit'de geçen 22 Mart'ta Fırat K. ve 4 arkadaşı tarafından zorla bir otomobile bindirilip, bir eve götürülerek darp edildiğini belirtip, "Bayılana kadar dövüldüm. Saçımdan tutup, yukarı kaldırdılar. Aldığım darbeler nedeniyle her yerim morluk içinde. Neden böyle bir şey yaptıklarını ben de bilmiyorum" dedi. Ailesinin 5 çocuğundan biri olan Engin E., Fırat K.'yi daha önceden Aydın'dan tanıdığını da söyledi.


Anne Şengül E., "Olaydan haberim yoktu. Bir gün sonra telefon geldi. Oğlum Engin E.'nin kanlar içinde bulunduğunu söylediler. Polisler İzmit'ten otobüse bindirdiler, Buradaki otobüs terminalden gidip, oğlumu aldım. Öldüresiye dövülen oğlumu o halde görünce deliye döndüm. Ağlayarak ağabeyinin evine getirdim. O da ağladı. Oğlumu öyle görmeye dayanamadım. Ben de bir anneyim. Hangi anne evladını böyle görmek ister. Oğlumu alıp, hastaneye gittik. Eşim de 3 ay önce yaşamını yitirdi. Oğulumu darbeden kişiler telefonla arayıp, daha önce de sözlü tacizde bulunuyorlardı. Yaşanan bu son olaydan sonra polise şikayetçi olduk" dedi.


'ÖLÜM TEHDİTİ ALDIM'
Oğlunu darp eden kişilerin kendisini de telefonla arayıp, tehdit ettiklerini ileri süren Şengül E., "Öldüreceğiz seni. Evini kurşunlayacağız' diyorlar. Kendi evimde korku içinde yaşıyorum. Cezaevinde diğer oğlumun 2 çocuğuna da ben bakıyorum. Öldürülmekten korkuyorum" diye konuştu.
Öte yandan olayın ardından götürüldüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nden darp raporu verilen Engin E., bugün annesiyle birlikte Zafer Mahallesi'ndeki evlerinden alınarak İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadeleri alındı.

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