Video Yaşam Formayı giydi, en büyük aşkı Galatasaray’ı tribünden izledi | Video
Formayı giydi, en büyük aşkı Galatasaray’ı tribünden izledi | Video

Formayı giydi, en büyük aşkı Galatasaray’ı tribünden izledi | Video

13.11.2024 | 13:45

Hallerman Streiff Sendromlu olarak dünyaya gelen minik Hira’nın Galatasaray aşkına takımın futbolcusu Metehan Baltacı yanıt verdi. Galatasaraylı oyuncunun gönderdiği formayla büyük sevinç yaşayan Hira’nın annesi Nimet Gülmez, Hira’nın yaşadıklarını SABAH’a anlattı. Gülmez, şuan 8 yaşında olan Hira’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulan özel ekibin gözetiminde 4 yaşına kadar geçirdiği bir dizi operasyonla kilo alma, yürüme ve konuşma gibi iyileşmeler gösterdiğini belirterek; “Her geçen gün iyiye gidiyor. O benim mucizem” dedi.

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