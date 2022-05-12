Video Yaşam Freni arızalanan Tesla son sürat kongre merkezine girdi | Video
Freni arızalanan Tesla son sürat kongre merkezine girdi | Video

Freni arızalanan Tesla son sürat kongre merkezine girdi | Video

12.05.2022 | 21:32

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ABD’nin Ohia eyaletinde freni arızalanan Tesla marka araç, saatte yaklaşık 115 kilometre hızla kongre merkezine girdi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

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