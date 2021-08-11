Galatasaray tur için İskoçya'ya gitti
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için Edinburgh'a gitti.
Türk Hava Yolları?na ait özel uçuşla saat 08.25?te İstanbul'dan İskoçya?nın Edinburgh kentine giden sarı kırmızılı kafilede ilk maçta kırmızı kart gören kaleci Fernando Muslera yer almadı. Galatasaray ilk maçta 1-1 berabere kaldığı St. Johnstone ile rövanş maçında yarın TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın St. Johnstone maçı kadrosunda şu isimler yer aldı: DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.