Video Yaşam Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 28 kilogram skunk ele geçirildi | Video
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 28 kilogram skunk ele geçirildi | Video

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 28 kilogram skunk ele geçirildi | Video

15.11.2023 | 12:28

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 28 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda bagaj kısmında gizlenmiş halde 28 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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