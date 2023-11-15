Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 28 kilogram skunk ele geçirildi | Video
Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 28 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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