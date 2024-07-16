Gelin görümce birlikte kilo verdiler! Paylaştıkları video sosyal medyayı salladı: Bu siz misiniz? | Video

Kilo vermek çoğu kişi için zorlu ve uğraştırıcı bir süreç. İstediği bedene sahip olmak bir bireyin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını koruması için büyük bir önem taşıyor. Zayıflama yolculuğuna beraber çıkan bir gelin görümce bu anları ise sosyal medyada paylaştı. Birbirlerinden destek alan kızların değişimi ise görenleri şaşkınlığa uğrattı.