Video Yaşam Gelingüllü barajında üç ay arayla çekilen görüntüler yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi | Video
Gelingüllü barajında üç ay arayla çekilen görüntüler yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi | Video

Gelingüllü barajında üç ay arayla çekilen görüntüler yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi | Video

16.03.2025 | 12:40

Yozgat'ta Gelingülü barajında üç ay arayla çekilen iki farklı dron görüntüsü bölgede yaşanan kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

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Yozgat'ta baraj ve göletlerindeki doluluk oranının yüzde 15 seviyelerinde olduğuna dikkat çekiliyor. Kar sularının erimesinin ardından barajlarda ki doluluk oranının artması beklense de karların erimesiyle ortaya çıkan manzara beklentiyi karşılamadı.

Ocak ve Mart aylarında ayrı ayrı kaydedilen dron görüntüleri karşılaştırıldığında Mart ayında, karların erimesiyle birlikte su seviyesinin artması beklenirken neredeyse seviyenin Ocak ayıyla aynı olduğu görüldü. Tarımsal sulamada kullanılan barajdaki bu durum üreticiler başta olmak üzere barajdan istifade eden tüm kesimleri tedirgin etti.

Esenli Köyü muhtarı Habip Avşar yağmur yağmasını beklediklerini ifade ederek "Bu sene beklenen yağış olmadığı için Gelingüllü barajında doluluk seviyesi çok düşük. Bu yüzden de sulu tarım yapılacak gibi gözükmüyor. Önümüzdeki günlerde inşallah yağmur bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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