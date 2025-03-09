Video Yaşam Go kart sürücüsü pisti şaşırdı, trafiğe çıkıp dirft attı | Video
Go kart sürücüsü pisti şaşırdı, trafiğe çıkıp dirft attı | Video

Go kart sürücüsü pisti şaşırdı, trafiğe çıkıp dirft attı | Video

09.03.2025 | 12:29

Bursa'da pistin yolunu şaşıran bir kişi, go kart aracıyla trafiğe çıkıp yaşlıların kaldığı huzurevi önünde drift attı. O anları arkadaşına kayda aldıran sürücüsü, drift attığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir genç, aldığı go kart aracıyla, pistin yolunu şaşırınca Görükle Egemenlik Caddesi'nde bulunan huzurevi önünde drift atıp tozu dumana kattı. Dakikalarca ilerleyen sürücü ve arkadaşları o anları kayda alıp sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sürücü ise kendi kişisel hesabından yaptığı paylaşımda 'eğer go kartınız varsa, hayat o kadar da sıkıcı değildir' ifadelerini kullandı.
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