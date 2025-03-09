Go kart sürücüsü pisti şaşırdı, trafiğe çıkıp dirft attı | Video 09.03.2025 | 12:29 Bursa'da pistin yolunu şaşıran bir kişi, go kart aracıyla trafiğe çıkıp yaşlıların kaldığı huzurevi önünde drift attı. O anları arkadaşına kayda aldıran sürücüsü, drift attığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir genç, aldığı go kart aracıyla, pistin yolunu şaşırınca Görükle Egemenlik Caddesi'nde bulunan huzurevi önünde drift atıp tozu dumana kattı. Dakikalarca ilerleyen sürücü ve arkadaşları o anları kayda alıp sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sürücü ise kendi kişisel hesabından yaptığı paylaşımda 'eğer go kartınız varsa, hayat o kadar da sıkıcı değildir' ifadelerini kullandı.