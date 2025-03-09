Go kart sürücüsü pisti şaşırdı, trafiğe çıkıp dirft attı | Video
Bursa'da pistin yolunu şaşıran bir kişi, go kart aracıyla trafiğe çıkıp yaşlıların kaldığı huzurevi önünde drift attı. O anları arkadaşına kayda aldıran sürücüsü, drift attığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.
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