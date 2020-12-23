Video Yaşam Göçmenleri kaçırırken yakalandılar! 11 çete üyesi tutuklandı | Video

Göçmenleri kaçırırken yakalandılar! 11 çete üyesi tutuklandı | Video

Göçmenleri kaçırırken yakalandılar! 11 çete üyesi tutuklandı | Video
23.12.2020 | 12:24

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İstanbul Polisi düzensiz göçmenleri Avrupa ülkelerine kaçıran bir çeteyi suçüstü çökertti. 13 şüpheli yakalandı. 11’i tutuklandı. 117 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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İstanbul Polisi; düzensiz göçmenleri Avrupa ülkelerine kaçıran bir çeteyi suçüstü çökertti. 13 şüpheli yakalandı. 11'i tutuklandı. 117 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan bir suç örgütüne operasyon düzenledi. 13 şüpheli yakalandı. 117 düzensiz göçmen ise kurtarıldı. Yapılan araştırmalarda; aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce şok evlerinde insani olmayan ve sağlıksız koşullarda günlerce tutuldukları, sınır illerine sevk edildikleri araçlarda taşıma kapasitesinin üzerinde üst üste istifleme usulü ile bindirildikleri tespit edildi.

Kurtarılan mağdur göçmenler ifadelerinde; kendi ülkelerinde tanıştıkları aracılar vasıtası ile Türkiye'de bulunan organizatörler ile iletişime geçtiklerini, Avrupa ülkelerine ulaşmak için bin ile beş bin dolar arasında para ödediklerini söyledi. "Araçlarda nefes alamadık" diyen düzensiz göçmenler insanlık dışı muamelelere maruz kaldıklarını da söyledi.

Operasyon düzenlenen adreslerde beş minibüs, bir otobüs, bir otomobil, bir deniz aracı, 14 cep telefonu, sekiz bin 750 lira ile 10 bin euro para bulundu. Örgüt lideri Songül Ç.'nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheliden 11'i tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı.

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