Video Yaşam Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü | Video
Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü | Video

Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü | Video

06.01.2022 | 16:05

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Diyarbakır'da, bir ailenin marketten aldıkları gofretlerin içinden kağıt parçaları çıktı. Ailenin, 10 aylık bebeği yediği gofretin içindeki kağıtlar nedeniyle ölümden döndü.

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