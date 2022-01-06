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OTOMATİK OYNAT
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Yarım asırlık limanda tekne çekecek yer kalmadı | Video 06.01.2022 | 16:06
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Emlak ofisine kumar baskını! Gizli bölmede böyle yakalandılar 06.01.2022 | 16:05
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Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü | Video 06.01.2022 | 16:05
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Bir asırlık cami ahşap minaresi ile dikkat çekiyor | Video 06.01.2022 | 16:01
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İstanbul'daki akılalmaz olay kamerada! Kadın kılığına girip komşusuna... 06.01.2022 | 15:34
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Sultangazi'de silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı | Video 06.01.2022 | 15:18
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Yüz felci geçiren hasta’nın yüzü güldü | Video 06.01.2022 | 14:45
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İzmir'de 150 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi | Video 06.01.2022 | 14:21
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4 çocuk annesine çekiçle saldırmıştı! Saldırgan komşusu çıktı | Video 06.01.2022 | 14:12
03:06
Bir asırlık cami ahşap minaresi ile dikkat çekiyor | Video 06.01.2022 | 14:10
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Balıkesir'de bitkin halde bulunan karaca bakıma alındı | Video 06.01.2022 | 14:13
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Cips poşetinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.01.2022 | 14:05
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Kayseri'de değeri 5 milyon lira olan tarihi eser ele geçirildi | Video 06.01.2022 | 14:01
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Suç makinesi uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video 06.01.2022 | 13:39
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Hırsızları otomobilin ön camındaki 'İncim' yazısı ele verdi | Video 06.01.2022 | 12:54
Diyarbakır'da, bir ailenin marketten aldıkları gofretlerin içinden kağıt parçaları çıktı. Ailenin, 10 aylık bebeği yediği gofretin içindeki kağıtlar nedeniyle ölümden döndü.