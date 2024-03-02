Gölbaşı'nda hastanede çalışan sağlık personeli 3 milyon TL değerindeki tıbbi malzemeyi çaldı | Video
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devlet hastanesinde çalışmakta olan sağlık personeli H.K. 3 milyon TL değerindeki tıbbi malzemeyi çaldı.
Gölbaşı Asayiş şube büro amirliği ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin adreslerinde yapılan aramada sahte doktorluk belgesi 110.80 gram sentetik kannabinoid maddesi, 70.90 gram sentetik kannabinoid sıvı hammadesi, 250 gram metamfetamin maddesi, 41 adet sentetik ecza hap, 1 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken gözaltına alınan H.K. emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli H.K., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.