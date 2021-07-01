Gram altın fiyatı uyarısı! 1 Temmuz 2021 Perşembe Gram altın fiyatlarında son dakika... Altın/TL alım - satım açıklaması
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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından etkilendi, o eseri kaleme aldı | Video 01.07.2021 | 11:31
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Kadın astsubaylar atları anne şefkati ile eğitiyor | Video 01.07.2021 | 11:31
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Siverek’te yılanların dansı | Video 01.07.2021 | 11:21
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Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı | Video 01.07.2021 | 11:12
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Çiğköfteci dükkanına sıçrayan bıçaklı kavga kamerada | Video 01.07.2021 | 10:50
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Öfkeli damat, kayınpederinin evini kundakladı | Video 01.07.2021 | 10:50
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E-5'te sürücüler tekme tokat birbirine girdi | Video 01.07.2021 | 10:20
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Gaziosmanpaşa’da genç kadına kapkaç şoku kamerada | Video 01.07.2021 | 10:20
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Kaybolan köpeğini bulana altın verecek | Video 01.07.2021 | 10:03
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Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu | Video 01.07.2021 | 10:03
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Kamyonetin kadını ezdiği feci kaza kamerada | Video 01.07.2021 | 10:03
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ATV CANLI YAYIN İzle: Müge Anlı 1 Temmuz 2021 Perşembe canlı yayın HD izle! 01.07.2021 | 09:38
Gram altın fiyatlarında son dakika... 1 Temmuz 2021 Perşembe gram altın TL fiyatları ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gram altın alım - satım açıklaması...